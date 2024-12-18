Администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает оказывать Украине военную помощь.
Объемов этой поддержки должно хватить для покрытия потребностей Украины в оружии и технике до конца 2025 года. Такое заявление сделал во время брифинга представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
"Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им, и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года", – заявил он.
Миллер не раскрыл, сколько средств осталось на помощь Украине из большого пакета финансирования, одобренного Конгрессом несколько месяцев назад. Он отметил, что этим вопросом занимаются в Пентагоне.
Помощь США Украине
13 декабря США выделили новый пакет помощи Украине на сумму $500 миллионов. В него вошли, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, ракеты TOW и другое вооружение.
Предыдущий пакет помощи от США был объявлен 7 декабря. Тогда его сумма составляла 988 миллионов долларов.
Ранее высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал в комментарии СМИ, что до середины января США планируют доставить в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средства.