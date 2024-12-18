Миллер не раскрыл, сколько средств осталось на помощь Украине из большого пакета финансирования, одобренного Конгрессом несколько месяцев назад.

Администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает оказывать Украине военную помощь.

Объемов этой поддержки должно хватить для покрытия потребностей Украины в оружии и технике до конца 2025 года. Такое заявление сделал во время брифинга представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им, и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года", – заявил он.

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Миллер не раскрыл, сколько средств осталось на помощь Украине из большого пакета финансирования, одобренного Конгрессом несколько месяцев назад. Он отметил, что этим вопросом занимаются в Пентагоне.

Помощь США Украине

13 декабря США выделили новый пакет помощи Украине на сумму $500 миллионов. В него вошли, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, ракеты TOW и другое вооружение.

Предыдущий пакет помощи от США был объявлен 7 декабря. Тогда его сумма составляла 988 миллионов долларов.

Ранее высокопоставленный представитель администрации Байдена сказал в комментарии СМИ, что до середины января США планируют доставить в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средства.

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