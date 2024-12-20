Также Карпентер отметил, что некоторые партнеры из Европы дали недостаточно помощи Киеву.

Администрация президента США Джо Байдена будет продолжать оказывать Украине помощь, часть ее поступит в 2025 году. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил высокопоставленный чиновник Белого Дома Майкл Карпентер, отметив, что победа Украины возможна, если Киеву предоставят больше помощи.

"Вопрос в том, что мы можем сделать сейчас, чтобы Украина была в позиции силы. Нам нужно приложить усилия, чтобы предоставить дополнительную помощь по безопасности, стабилизировать направления. И для этого нужен ряд усилий. И эта администрация, хотя у нас остался всего месяц у власти, будет продолжать наращивать поддержку. И мы потратим каждый доллар одобренного финансирования на помощь в сфере безопасности. Определенная помощь предоставляется по контрактам. Поэтому она поступит не раньше, чем в 2025 году. Но все деньги будут использованы до 20 января", - сказал Карпентер.

Он также прокомментировал вопрос недостатка противовоздушной обороны в Украине. По его словам, Киев сейчас больше всего нуждается именно в этих образцах вооружения.

Видео дня

"Она защищает города, которые неутомимо атакует Россия. Также и для инфраструктуры важно иметь, возможно не Patriot, но другие виды противовоздушных систем. Но есть проблема - многие наши союзники уже так глубоко погрузились в свои запасы, чтобы оказать помощь, что у них не осталось много чего. Поэтому мы обходим наших партнеров, говорим с нашими союзниками, чтобы получить все, что возможно, до холодов", - добавил Карпентер.

Чиновник также оценил уровень помощи и развитие военно-промышленного комплекса стран Европы. По его словам, за почти три года войны Европа недостаточно вкладывается в свои оборонные возможности.

"Пришло время нашим европейским партнерам и союзникам активизироваться, посмотреть на свои запасы и оборонно-промышленную базу. Мы значительно расширили нашу... Если посмотреть на боеприпасы 155-мм калибра, мы удвоили, потом снова удвоили наши производственные возможности. А Европа опять отстает. Они много сделали с точки зрения общего количества оказанной поддержки. Но если вы посмотрите на страну за страной - есть некоторые государства, которые могли бы сделать гораздо больше", - отметил чиновник.

Помощь Украине от США: важные новости

Ранее Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму в 500 миллионов долларов. В него, в частности, вошли боеприпасы для HIMARS и высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARMs).

Между тем президент Владимир Зеленский ответил, смогут ли европейцы покрыть долю США в оказании помощи Украине. Он отметил, что "очень сложно" поддерживать Украину без Соединенных Штатов.

Вас также могут заинтересовать новости: