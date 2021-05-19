Из-за нового сбоя дистрибьюторам топлива стало труднее направлять поставки.

В пострадавшей от нападения хакеров системе крупнейшего в США трубопровода Colonial Pipeline вновь фиксируют сетевые проблемы.

Об этом пишет Bloomberg.

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Из-за нового сбоя дистрибьюторам топлива стало труднее направлять поставки, в частности вносить в заявки изменения и отслеживать статус заказа в реальном времени.

Клиентам также приходится использовать дополнительную коммуникационную систему для доступа к сетям Colonial Pipeline.

Последние проблемы в работе серверов были вызваны усилиями по защите систем сети и не связаны с программами-вымогателями или каким-либо другим типом повторного заражения, утверждают в компании.

Что произошло

Из-за кибератаки на трубопровод Вашингтон был вынужден объявить чрезвычайное положение, предусматривающее, в частности, возобновление транспортировки топлива путем привлечения кораблей.

Трубопровод Colonial Pipeline обеспечивает транспортировку 2,5 миллиона баррелей топлива ежедневно, что составляет 45% от всех поставок дизеля, бензина и авиакеросина на восточном побережье.

В масштабной кибератаке Вашингтон обвинил российскую группу DarkSide, которая использовала для этого программы-вымогатели.

Эксперты утверждают, что из-за этого случая цены на топливо, вероятно, вырастут на 2-3%, но последствия будут хуже, если процесс восстановления займет больше времени.

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Автор: Яна Ставская