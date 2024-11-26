Он подчеркнул, что агрессия, которую совершает Россия, направлена не только против Украины и ее народа.

Соединенные Штаты Америки обеспечат Украине все необходимое для того, чтобы "воевать в течение 2025 года". Такое заявление сделал после встречи с министрами иностранных дел стран G7 в Италии государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает Sky News, по словам американского дипломата, G7 и ее партнеры "настроены на то", чтобы у Украины были деньги, вооружение и силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году или вести мирные переговоры с позиции силы. Он отметил, что США продолжают увеличивать помощь в сфере безопасности для укрепления обороноспособности Украины на востоке.

Блинкен также прокомментировал развертывание Россией северокорейских войск в войне против Украины. По его словам, этот факт является предметом "серьезного беспокойства" для G7.

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"Реальность такова: Украина борется за нас. Она борется не только за себя, она борется за нас. То, о чем мы говорили с самого начала, и причина, почему так много стран привлечены к защите Украины, заключается в том, что агрессия, которую совершает Россия, направлена не только против Украины и ее народа. Это агрессия против самих принципов, которые лежат в основе международной системы и являются необходимыми для поддержания мира и стабильности", – подчеркнул госсекретарь США.

Помощь Украине: вы могли это пропустить

Правительство Норвегии решило резко увеличить помощь Украине. В 2025 году страна намерена профинансировать поддержку на общую сумму в 30 миллиардов норвежских крон (около 2,69 миллиарда долларов).

Между тем Bloomberg сообщает, что Великобритания тайно передала Украине новую партию Storm Shadow. И речь идет о десятках крылатых ракет. Отмечается, что это произошло еще до решения Лондона отменить ограничения для Вооруженных сил Украины на использование данного вооружения, а также аналогичного решения США относительно их дальнобойных ракет.

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