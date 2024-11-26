В следующем году 5-миллионная Норвегия предоставит Украине почти 2,7 миллиарда долларов помощи.

В следующем году правительство Норвегии намерено профинансировать помощь Украине на общую сумму в 30 миллиардов норвежских крон (около 2,69 миллиарда долларов). Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Норвежское правительство планировало заложить на помощь для Украины в госбюджете на 2025 год 15 миллиардов крон, но оппозиция требовала выделить не менее 45 миллиардов, считая, что предложенной правительством суммы будет мало. После встречи с депутатами парламента во вторник правительство решило поднять расходы на помощь Украине до 30 миллиардов крон.

"Мы хотим, чтобы Норвегия играла четкую и ведущую роль в поддержке борьбы украинского сопротивления. Не только в военном, но и в гражданском плане, с целью защиты и наращивания энергетических мощностей и энергоснабжения", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре.

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Иностранная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Чехия планирует продолжить в следующем году свою так называемую снарядную инициативу. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, очевидно, что в 2025 году, Украина будет нуждаться в дальнейшей поддержке.

Также мы рассказывали, что Южная Корея не даст Украине оружия несмотря на то, что украинская делегация уже поехала в Сеул. Корейцы не хотят откровенно ссориться с Россией, также их сдерживает изоляционистская позиция нового президента США и нежелание простых корейцев вмешиваться в российско-украинскую войну.

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