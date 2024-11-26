Йдеться по "десятки крилатих ракет Storm Shadow".

Великобритания недавно передала Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

Как пишет Bloomberg, поставка состоялась до решения британского правительства отменить ограничения для Вооруженных сил Украины на использование данного вооружения, а также аналогичного решения американцев относительно своих дальнобойных ракет.

По словам источников издания, речь идет о "десятках крылатых ракет Storm Shadow". В то же время собеседники отказались уточнять, когда именно прибыли ракеты, или назвать точное количество, сославшись на вопросы безопасности.

Видео дня

Как отмечается, передача новой партии ракет Storm Shadow для Украины состоялась впервые при премьерстве в Британии Кира Стармера, который пообещал продолжать поддерживать Украину в ее самозащите против военной агрессии России.

"Поставки, о которых публично не объявлялось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности", - рассказали источники.

Война в Украине - разрешение на использование дальнобойного оружия

На днях в ISW выразили уверенность, что удары дальнобойными ракетами западного производства поможет ВСУ результативнее вести современную многопрофильную войну.

В WSJ назвали "жирную" цель в Ростовской области для удара ATACMS или Storm Shadows - там есть четыре аэропорта в пределах их досягаемости.

В то же время The Times считает, что ракеты Storm Shadow и разрешение на использование их для ударов по территории России не изменят ход войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: