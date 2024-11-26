Великобритания недавно передала Украине новую партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.
Как пишет Bloomberg, поставка состоялась до решения британского правительства отменить ограничения для Вооруженных сил Украины на использование данного вооружения, а также аналогичного решения американцев относительно своих дальнобойных ракет.
По словам источников издания, речь идет о "десятках крылатых ракет Storm Shadow". В то же время собеседники отказались уточнять, когда именно прибыли ракеты, или назвать точное количество, сославшись на вопросы безопасности.
Как отмечается, передача новой партии ракет Storm Shadow для Украины состоялась впервые при премьерстве в Британии Кира Стармера, который пообещал продолжать поддерживать Украину в ее самозащите против военной агрессии России.
"Поставки, о которых публично не объявлялось, состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности", - рассказали источники.
Война в Украине - разрешение на использование дальнобойного оружия
На днях в ISW выразили уверенность, что удары дальнобойными ракетами западного производства поможет ВСУ результативнее вести современную многопрофильную войну.
В WSJ назвали "жирную" цель в Ростовской области для удара ATACMS или Storm Shadows - там есть четыре аэропорта в пределах их досягаемости.
В то же время The Times считает, что ракеты Storm Shadow и разрешение на использование их для ударов по территории России не изменят ход войны в Украине.