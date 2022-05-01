Будет признано уголовным преступлением сознательное владение доходами, полученными от "коррупционных операций" с российским правительством.

Соединенные Штаты могут конфисковать активы российских олигархов для финансирования помощи Украине.

Как сообщает Reuters, об этом заявил лидер Демократической партии в Сенате США Чак Шумер.

"Украина нуждается во всей помощи, которую она может получить, и в то же время нам нужны все активы, которые мы можем объединить, чтобы предоставить Украине необходимую помощь", – сказал Шумер.

Он сказал, что Конгресс будет работать по просьбе администрации Байдена относительно дополнительных источников финансирования пакета помощи Украине на 33 миллиарда долларов.

В частности, планируется разрешить Соединенным Штатам конфисковать активы российских олигархов и присылать деньги от их продажи непосредственно в Украину.

Как отметил Шумер, будет упрощен процесс конфискации имущества, что принадлежит олигархам, в Соединенных Штатах, путем разрешения на ускорение рассмотрения дел в федеральном суде.

По его словам, также будет признано уголовным преступлением сознательное владение доходами, полученными от "коррупционных операций" с российским правительством.

"Настало время для российских олигархов, попавших под санкции, понести ответственность за полученные ими неправомерным путем богатства", - сказал Шумер.

Как сообщал УНИАН, Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал Конгресс одобрить законопроект о выделении дополнительных 33 миллиарда долларов на поддержку Украины.

Финансирование будет использовано для предоставления Украине оружия, боеприпасов и другой военной помощи, а также прямой экономической и гуманитарной помощи.