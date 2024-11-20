По словам избранного президента США, Мэтью Уитакер - "сильный воин и верный патриот"

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность посла страны в НАТО. Им стал бывший исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтью Уитакер.

По словам Трампа, Уитакер - "сильный воин и верный патриот, который обеспечит защиту интересов Соединенных Штатов".

"Он укрепит отношения с нашими союзниками по НАТО и выстоит перед угрозами миру и стабильности - он поставит Америку на первое место",- написал Трамп.

Видео дня

Он также заверил в способностях Уитакера представлять Соединенные Штаты "с силой, честностью и непоколебимой преданностью":

"Я с нетерпением жду возможности работать с ним, чтобы в дальнейшем продвигать мир через силу, свободу и процветание во всем мире".

Кадровые инициативы Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить главой Федеральной комиссии по связи США "борца с цензурой". Важным ведомством в США будет руководить республиканец Брендан Карр, который выступал за то, чтобы действовать в интересах компании миллиардера Илона Маска.

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп назначил самую молодую пресс-секретаря Белого дома в истории. Кэролайн Ливитт ранее была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: