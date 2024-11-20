По словам Андрея Дещицы, американская военная помощь началась во времена администрации Трампа.

Избранный президент США Дональд Трамп может усилить помощь Украине, чтобы повлиять на Россию. Об этом в интервью hromаdske сказал дипломат, бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

Он напомнил, что американская военная помощь началась во времена администрации Трампа - так, в 2018 году США впервые передали Украине противотанковые ракеты Javelin и другое оружие.

"Об этом не стоит забывать. Я думаю, что Трамп позвонит Путину и попросит его остановить военную агрессию против Украины. Если будет негативная реакция Кремля, новый президент США воспримет это как личный вызов", - прогнозирует дипломат.

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По его мнению, теперь Трамп будет меньше бояться Путина, потому что он одержал уверенную победу на выборах и имеет мощную поддержку в США:

"Трамп обещал достичь мира очень быстро. Он заявлял, что при его президентстве Соединенные Штаты сделают все, чтобы в мире не было войн. У него есть амбиции стать миротворцем на глобальном уровне. Он будет стараться выполнить свои обещания, в противном случае он столкнется с серьезным давлением и критикой".

При этом, по его словам, если вероятный вариант с замораживанием войны в обмен на отказ Украины от вступления в НАТО не устроит Киев.

"Украина не имеет другого пути, кроме членства в НАТО. Это единственная действенная гарантия безопасности для Европы. Возможно, мы не присоединимся к НАТО сейчас, потому что у нас война. Однако приглашение к членству в Альянсе подтвердит, что Россия проиграла эту войну. ... Если Запад не хочет дальше воевать, то он может принять политическое решение и пригласить Украину в НАТО. Это важный политический и символический шаг. Финляндия, другой сосед России, уже вступила в НАТО. И ничего не произошло. После прекращения огня Украина должна настаивать на получении такого приглашения. Без кардинальных политических решений со стороны Запада выхода из этой войны нет", - резюмировал Дещица.

Трамп и война в Украине

Недавно избранный президент США Дональд Трамп высказался о войне РФ против Украины. По его словам, администрация настойчиво для поиска решений.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен быстро завершить войну в Украине, прибегая к переговорам. Он предлагает, чтобы Киев рассмотрел возможность уступок территорий в пользу России в обмен на мир, и открыто критикует текущую поддержку Украины со стороны США, называя ее чрезмерной.

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