Трамп назначил самого молодого пресс-секретаря Белого дома в истории: что о ней известно

Кэролайн Ливитт ранее была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа.

Новый президент США Дональд Трамп назначил Кэролайн Ливитт на должность пресс-секретаря Белого дома. Она станет самым молодым пресс-секретарем главы Вашингтона за всю историю страны, пишет Associated Press.

В агентстве напомнили, что Ливитт ранее была пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа. Республиканец подчеркнул, что она сможет успешно справляться со своей работой.

"Кэролайн Ливитт проделала феноменальную работу на посту национального пресс-секретаря в моей кампании, и я рад объявить, что она будет работать пресс-секретарем Белого дома. Кэролайн умна, жестка и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором с общественностью. Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, поскольку мы делаем Америку снова великой", - сказал Трамп.

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27-летняя Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории, обойдя Рона Зиглера, который получил аналогичную должность в 29 лет в администрации 37-го президента США Ричарда Никсона, отметили журналисты.

В своих соцсетях Ливитт поблагодарила Трампа за веру в свою кандидатуру и заявила, что поможет президенту США "сделать Америку снова великой", поделились в агентстве.

Журналисты выяснили, что Ливитт родом из Нью-Гэмпшира и является убежденной сторонницей Трампа. По их словам, новая пресс-секретарь Белого дома способна быстро реагировать на внезапные ситуации и агрессив но защищать республиканца в телевизионных интервью.

Ранее Ливитт работала пресс-секретарем MAGA Inc., суперполитического комитета политических действий, который поддерживает Трампа. В 2024 году она присоединилась к его предвыборной кампании.

Во время первого срока Трампа Ливитт работала в пресс-службе Белого дома. Позже она стала директором по связям с общественностью республиканской палаты представителей Нью-Йорка Элиз Стефаник, которую республиканец назначил своим послом США в ООН, рассказали журналисты.

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