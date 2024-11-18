Важным ведомством в США будет руководить республиканец, который выступал за то, чтобы действовать в интересах компании Маска, выяснили журналисты.

Избранный президентом США республиканец Дональд Трамп решил назначить члена республиканской партии, комиссара Федеральной комиссии по связи США (FCC) 45-летнего Брендана Карра главой этого ведомства.

Такой информацией новый американский лидер поделился в своем заявлении в воскресенье, 17 ноября, пишет Reuters. По сведениям агентства, сейчас Карр в FCC - ведущий республиканец.

Чиновник на прошлой неделе написал в Microsoft, Apple, Facebook (Meta) и Alphabet (Google) и обвиненил их в попытках предпринять попытки по цензурированию американцев. Потом он сказал, что FCC должна "восстановить права на свободу слова" для рядовых граждан США.

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По мнению сенатора-демократа Эда Марки, что письмо Карра ряду технологических компаний равносильно "неявной угрозе регулятора частным компаниям за их высказывания":

"FCC при Трампе готова стать федеральной комиссией по цензуре".

Карр также резко критиковал решение Комиссии не выделять почти 900 миллионов долларов на субсидии на широкополосный доступ в интернет для спутникового интернет-подразделения Starlink компании SpaceX, которая принадлежит стороннику Трампа Илону Маску.

Республиканец также раскритиковал NBC за то, что телекомпания позволила демократу Камалле Харрис, которая была конкуренткой Трампа на выборах, появиться в программе Saturday Night Live непосредственно перед избирательной гонкой.

Стоит отметить, что Трамп после победы на президентских выборах обвинил ряд американских СМИ в предвзятом отношении к нему и подал многомиллиардные иски.

Напомним, Брендан Карр с 2017 года является членом Федеральной комиссии по связи.

В центре внимания Трамп - новости, которые уже известны

Дональд Трамп победил на президентских выборах, которые состоялись в США в начале ноября. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января следующего года.

Трамп уже формирует свою администрацию. Республиканец назначил самого молодого пресс-секретаря Белого дома в истории - пост достался 27-летней Кэролайн Ливитт.

Справка УНИАН. FCC - это американская Федеральная комиссия по связи. Комиссия является независимым правительственным агентством, который имеет полномочия регулировать использование коммуникаций: радио, телевизионных, спутниковых, проводных и беспроводных.

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