Там подчеркнули, что где бы ни появлялись "вагнеровцы", они несут с собой "смерть и разрушение".

США хотели бы, чтобы российская ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование. Такое заявление сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы были бы рады, если бы "Вагнера" больше не существовало", – сказал он и добавил, что "вангеровцы", где бы они ни появлялись, несут "смерть и разрушение".

"Они добывают ресурсы, нарушают права человека. Поэтому мы всегда призывали любую страну не вступать в контакт с силами "Вагнера" из-за пагубных последствий, особенно, для народа", - высказался Миллер.

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Он добавил, что США будут продолжать принимать меры, чтобы привлечь к ответственности как "вагнеровцев", так и их преемников.

Санкции против ЧВК "Вагнер"

В январе этого года Минфин США ввел санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с компанией.

А 27 февраля Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнер". В апреле аналогичный шаг сделал и Евросоюз.

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