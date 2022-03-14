В США добавили, что в стране впечатлены и воодушевлены храбростью украинского народа.

В США допускают введение полного торгового эмбарго с Россией среди следующих санкций против РФ из-за ее массового вторжения на территорию Украины.

Об этом сообщил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, ответственный за санкции в администрации Байдена в интервью CNBC.

Журналист издания напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил США перекрыть международные водные пути для России и также попросил ввести полное торговое эмбарго.

Адейемо в ответ отметил, что США готовы это сделать.

"То, что мы решили сделать и что нам поручил сделать Президент, — это убедиться, что наши действия направлены на то, чтобы оказать влияние на Россию и свести к минимуму влияние на наших союзников и партнеров в будущем. Это именно то, что мы собираемся сделать. Итак, вы увидите, как мы продолжаем оказывать давление на российскую экономику, чтобы лишить ее возможности проецировать силу. Мы продолжим преследовать российскую элиту, чтобы отобрать ресурсы у президента Путина. А затем мы собираемся использовать экспортный контроль, чтобы лишить их способности проецировать власть в будущее", - отметил заместитель министра.

Он также добавил, что в США впечатлены и воодушевлены храбростью украинского народа.

"Действия, которые они предприняли, чтобы остановить вторжение России, были отличными, и мы продолжаем их поддерживать", - отметил Адейемо.

Напомним, сегодня Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза согласовал четвертый пакет санкций против Российской Федерации.

Вас также могут заинтересовать новости: