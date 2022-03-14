В Штатах считают, что воздушное пространство над Украиной "остается спорным".

Воздушное пространство над Украиной "остается спорным".

Об этом заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает CNN.

"Мы по-прежнему утверждаем, что воздушное пространство является спорным, что русские не добились превосходства в воздухе над всей Украиной", — сказал чиновник.

Поскольку воздушное пространство "динамично", есть "времена и места", где Россия или Украина "имеют большее господство", добавил чиновник.

По словам чиновника, авиаплан Украины меняется каждый день.

"Я не могу говорить о воздушном плане украинцев, он меняется каждый день, они, как мы думаем, должным образом осторожны со своими воздушными средствами и тем, как они их используют и для чего они их используют", — сказал чиновник. .

По словам чиновника, у президента России Владимира Путина "100% собранных сил находятся внутри Украины".

"Он все перевез", — добавил чиновник.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что недавние ракетные удары оккупантов по украинским аэродромам – это месть оккупантов за мощные удары по их авиации.

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