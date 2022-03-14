Воздушное пространство над Украиной "остается спорным".
Об этом заявил в понедельник журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает CNN.
"Мы по-прежнему утверждаем, что воздушное пространство является спорным, что русские не добились превосходства в воздухе над всей Украиной", — сказал чиновник.
Поскольку воздушное пространство "динамично", есть "времена и места", где Россия или Украина "имеют большее господство", добавил чиновник.
По словам чиновника, авиаплан Украины меняется каждый день.
"Я не могу говорить о воздушном плане украинцев, он меняется каждый день, они, как мы думаем, должным образом осторожны со своими воздушными средствами и тем, как они их используют и для чего они их используют", — сказал чиновник. .
По словам чиновника, у президента России Владимира Путина "100% собранных сил находятся внутри Украины".
"Он все перевез", — добавил чиновник.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что недавние ракетные удары оккупантов по украинским аэродромам – это месть оккупантов за мощные удары по их авиации.
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