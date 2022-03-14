Ограничения вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза согласовал четвертый пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении Французского председательства в Совете Европейского Союза в микроблоге Twitter.

"Одобрение Комитетом постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper II) четвертого пакета санкций в консультациях с нашими международными партнерам, которые целенаправленны на лиц и учреждения, причастные к агрессии против Украины, а также на несколько секторов российской экономики", - отмечается в сообщении.

В связи с этим сказано, что эти меры вступят в силу сразу после того, как будут опубликованы в Официальном журнале.

Также сказано, что послы ЕС одобрили заявление во Всемирную торговую организацию в отношении российской агрессии против Украины, которое касается приостановления применения Положения о статусе России как государства наибольшего благоприятствования на рынках и приостановления рассмотрения кандидатуры Беларуси в ВТО.

Как сообщал УНИАН, 11 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн представила четвертый пакет санкций против РФ. Она выразила готовность продолжать истощать ресурсы, которыми финансируется война Путина против Украины. Среди ограничительных мер предлагалось целенаправленно наказывать близких друзей Путина, сделать невозможным российским государством и его элитой использовать криптоактивы для обхода санкций, запретить экспорт любых товаров роскоши в Россию, и другие меры.

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