Австралийские вооруженные силы получат крылатые ракеты Tomahawk, которые будут установлены на эсминцах класса Hobart.

Австралия купит американские крылатые ракеты большой дальности "Томагавк".

Об этом сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Власти рассчитывают, что благодаря сделке смогут укрепить оборону страны. Покупка вооружения осуществляется в рамках оборонного альянса AUKUS, о создании которого 15 сентября объявили Австралия, США и Великобритания.

"В течение следующих 10 лет Австралия будет приобретать наступательные вооружения для ударов по воздушным, сухопутным и морским целям", - сказал Моррисон.

Премьер отметил, что австралийские вооруженные силы получат крылатые ракеты Tomahawk, которые будут установлены на эсминцах класса Hobart, что "позволит им с высокой точностью поражать наземные цели на больших расстояниях".

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Также будут закуплены противокорабельные ракеты большой дальности LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) и ракеты класса "воздух - земля", поражающие цели на расстоянии 900 км, для оснащения истребителей F-18 Hornet, а затем и многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, передает ТАСС.

Предполагается, что первым проектом AUKUS станет оснащение Австралии атомными подлодками без ядерного оружия. Президент США Джо Байден назвал эту сделку ключевой. После объявления о создании альянса AUKUS Австралия вышла из соглашения с Францией по строительству подлодок на $66 млрд, сообщает kommersant.

Крылатые ракеты "Томагавк"

Семейство американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых торпед стратегического и тактического назначения подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования.

Совершает полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США, использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента ее принятия на вооружение в 1983 году. Ориентировочная стоимость ракеты в 2014 году составляла $21,45 млн.

Автор: Ирина Погорелая