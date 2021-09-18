В Париже назвали поведение США и Австралии "неприемлемым между союзниками и партнерами".

Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций, после того, как Канберра отказалась от ранее подписанного контракта с французской компанией ради соглашения с США об атомных подводных лодках.

В Париже назвали такое поведение США и Австралии "неприемлемым между союзниками и партнерами", пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Франция, которая является давним союзником Штатов, пошла на такой шаг впервые с 1778 года, когда был подписан договор о дружбе между странами.

В своем заявлении министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что такое решение принял президент Эммануэль Макрон, который возмущен тем, как Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились о соглашении, не информируя об этом Францию.

"По просьбе президента республики я принял решение немедленно отозвать двух наших послов в США и Австралии в Париж для консультаций. Это исключительное решение, оправданное чрезвычайной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", - отметил Ле Дриан.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия купит американские крылатые ракеты большой дальности "Томагавк" в рамках оборонного альянса AUKUS, о создании которого 15 сентября объявили Австралия, США и Великобритания. Также будут закуплены противокорабельные ракеты большой дальности LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) и ракеты класса "воздух - земля". Первым проектом AUKUS станет оснащение Австралии атомными подлодками без ядерного оружия. После объявления о создании альянса AUKUS Австралия вышла из соглашения с Францией по строительству подлодок на $66 миллиардов.

Как пишет NYT ссылаясь на одного из французских дипломатов, до получения Макроном письма от Моррисона о разрыве соглашения Австралия никак не давала понять о намерении выйти из соглашения

Решение Макрона об отзыве дипломатов отражает возмущение Парижа, который назвал решение Вашингтона "жестоким", а действия Канберры - "ударом в спину". Отозвав дипломатов Франция дала понять, что воспринимает действия США и Австралии как серьезный подрыв доверия, добавляет NYT.

"Это жестокое и одностороннее решение во многом напоминает то, что делал Трамп... Это был действительно удар ножем в спину. Мы построили доверительные отношения с Австралией, и это доверие было предано. Так не делается между союзниками", - цитируют Ле Дриана CNN и Associated Press.

Посол Франции в США Филипп Этьен в своем Twitter написал, что соглашение Австралии и США "непосредственно влияет на видение наших союзов, наших партнерств та значения Индо-Тихоокеанского региону для Европы".

Австралийское правительство заявило, что сожалеет о решении Франции отозвать своего посла в этой стране, пишет Associated Press.

"Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением, принятым в соответствии с нашими четкими и понятными интересами национальной безопасности", - сказано в заявлении министра иностранных дел Мариса Пейна.

Он добавил, что Австралия ценит свои отношения с Францией и надеется на будущие совместные отношения.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Париж остается жизненно важным партнером США, и Вашингтон будет сотрудничать с ним самым тесным образом, пишет BBC.

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"Есть много союзов, в которые входит Франция, и в которые она не входит, также, как таких, в которых участвует Франция и не участвуем мы. Так работает дипломатия во всем мире", - добавила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Франция в знак протеста отменила планировавшиеся на 17 сентября торжества в своем посольстве в Вашингтоне по случаю 240-летия Чесапикской битвы - крупнейшего морского сражения Войны за независимость США, в котором союзный французский флот победил британцев.

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Автор: Александр Топчий