Глава МИД Франции заявил о "лжи" отсутствии доверия в Альянсе.

На фоне обострения в отношениях с Австралией и США Париж считает напряженными свои отношения с НАТО.

Как сообщает DW соответствующее заявление в эфире французского ТВ сделал министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, решение Австралии расторгнуть контракт с французской Naval Group по строительству подводных лодок осложнило взаимодействие Парижа с Североатлантическим Альянсом.

"Следует также поставить под сомнение прочность союза с Соединенными Штатами", - подчеркнул Ле Дриан. По его словам, если речь идет о "настоящем альянсе", то его участники разговаривают друг с другом и демонстрируют взаимное уважение, чего в данном случае не было".

По мнению главы МИД Франции, это решение поставило под угрозу новую стратегическую концепцию НАТО. Он заявил о "лжи" и отсутствии доверия.

По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.

Отметим, во времена Де Голля в 1966 году Франция вышла из военной организации НАТО, оставшись участницей политической структуры альянса, однако в 2009 году возобновила полноценное членство.

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Проблемы Франции с США и Австралией

Напомним, Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций, после того, как Канберра отказалась от ранее подписанного контракта с французской компанией ради соглашения с США об атомных подводных лодках.

В своем заявлении министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что такое решение принял президент Эммануэль Макрон, который возмущен тем, как Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились о сделке, не информируя об этом Францию.

Решение Макрона об отзыве дипломатов отражает возмущение Парижа, который назвал решение Вашингтона "жестоким", а действия Канберры - "ударом в спину". Отозвав дипломатов Франция дала понять, что воспринимает действия США и Австралии как серьезный подрыв доверия

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия купит американские крылатые ракеты большой дальности "Томагавк" в рамках оборонного Альянса AUKUS, о создании которого 15 сентября объявили Австралия, США и Великобритания. Также будут закуплены противокорабельные ракеты большой дальности LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) и ракеты класса "воздух - земля". Первым проектом AUKUS станет оснащение Австралии атомными подводными лодками без ядерного оружия. После объявления о создании альянса AUKUS Австралия вышла из соглашения с Францией по строительству подводных лодок на $66 миллиардов.

Автор: Дмитрий Захаров