Москва обременена рядом экономических проблем, и на их решение может уйти некоторое время.

В течение трех лет с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину санкционное давление на страну-агрессора неуклонно усиливалось. Однако даже после завершения войны, развязанной против Украины, состояние российской экономики может ухудшаться, пишет Business Insider.

Частично это связано с тем, что Россия стала зависеть от военных расходов для поддержания своей экономики. Еще одна причина заключается в том, что Москва обременена рядом экономических проблем, и на их решение может уйти некоторое время, говорится в новом отчете Центра анализа европейской политики. Старший научный сотрудник институции Александр Коляндр утверждает, что даже при отсутствии боевых действий, военные расходы страны-агрессора будут оставаться высокими.

В федеральном бюджете РФ на 2025 год предусмотрены рекордные расходы на армию – 13,5 триллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составляла 10,8 триллиона рублей. По мнению экономистов, такое стимулирование в значительной степени ответственно за недавний экономический рост России, ВВП которой в прошлом году вырос примерно на 4%. Однако другие показатели долгосрочных перспектив России выглядят слабее.

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Сейчас на российском рынке ощущается острая нехватка работников.

"Сочетание демографического кризиса, оттока мозгов и высокого спроса со стороны оборонной промышленности и армии будет давить на рынок, заставляя Кремль выбирать между привлечением иностранных рабочих с риском социального недовольства и постоянным дефицитом рабочей силы", – акцентировал Коляндр.

Из-за выезда образованных россиян страна-агрессора начала отставать от конкурентов и в технологическом пространстве, что также может повлиять на развитие российской экономики в будущем.

Бегство самых образованных российских работников также привело к отставанию России в технологическом пространстве – еще одна проблема, которая, по мнению экономистов, может повлиять на долгосрочный рост Москвы.

"Россия остается технологически отсталой и зависимой от высокотехнологичного импорта. Бюджет на 2025 год, в котором расходы на науку, образование и здравоохранение приносятся в жертву в пользу обороны, иллюстрирует эту проблему", – пояснил Коляндр.

Немалую роль в этой ситуации играют и западные санкции. В частности, упал доход РФ от некоторых из ее важнейших экспортных товаров – нефти и газа. И Кремль ожидает, что доходы от нефти и газа будут продолжать сокращаться до 2027 года.

Санкции против РФ: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета нацбезопасности и обороны от 5 февраля. Ограничения коснулись капитанов "теневого флота" РФ, а также похитителей культурного наследия Украины.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что в российской экономике появляются трещины. Она призвала Запад усиливать санкции против РФ, чтобы предоставить Украине лучшее положение для заключения мирного соглашения.

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