Новые ограничения для РФ дадут Украине наилучшее положение для заключения мирного соглашения.

Экономика России трещит по швам. Запад должен усилить санкции, чтобы предоставить Украине наилучшее положение для заключения мирного соглашения.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью The Telegraph призвала западные страны "продолжать экономическое давление" на Россию в ближайшие месяцы.

"Мы видим, что санкции работают. В российской экономике появляются серьезные трещины. Мы просто должны завершить все дела, чтобы наступил мир, надеюсь, в конце этого года", - заявила дипломат.

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Высказывания министра прозвучали на фоне новых усилий по борьбе с "теневым флотом". Москва использует около 600 таких судов для тайной транспортировки нефти и газа по всему миру, обходя ограничения ЕС и стран "Большой семерки" на цены на топливо и нефтепродукты.

В декабре 12 европейских стран, включая Великобританию и Финляндию, договорились запрашивать доказательства страхования у судов, которые могут входить в "теневой флот", когда они проходят возле Дании, Швеции и Финляндии. Если дополнительные проверки будут проводиться эффективно, они смогут навредить РФ.

Экономисты отмечают признаки напряженности в российской экономике в последние месяцы, например, решение центрального банка повысить ключевую процентную ставку до 21%.

Хотя Владимир Путин может поддерживать свою военную машину на нынешнем уровне, экономический рост, вызванный щедрыми расходами на армию и ростом зарплат, связанным с нехваткой рабочей силы, исчерпывает себя.

По прогнозам, рост ВВП в 2025 году составит от 0,5% до 1%, что значительно ниже 3% в 2024 году.

"Мы хотим иметь мощный потенциал, чтобы сдерживать Россию или кого-либо еще", - сказала Валтонен, говоря о необходимости сделать финскую армию "оперативно совместимой в рамках НАТО, а также соответствующей оборонным планам Альянса".

"Даже если в Украине наступит мир - который, конечно, должен быть справедливым и прочным, - возможно, угроза со стороны России не исчезнет, а это значит, что вам все равно нужно уметь защищать и сдерживать и в других местах в Европе", - подытожила глава МИД Финляндии.

Экономика России - последние новости

Спустя почти три года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российская экономика находится в критическом состоянии. Напряжение внутри страны настолько велико, что Владимир Путин начал давить на чиновников за "засуху" частных инвестиций.

При этом отмечается, что Владимир Путин все больше беспокоится об экономике РФ. Российская элита считает, что нужно урегулировать войну при помощи переговоров.

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