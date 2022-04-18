Сервис был официально запущен в РФ в июле 2020 года.

Музыкальное приложение Spotify больше недоступно в App Store и Google Play для пользователей из России.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Spotify больше недоступен в App Store и Google Play для пользователей из России. Сервис был официально запущен в РФ 15 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Spotify - стриминговый сервис, позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не загружая их на устройство. Доступен в виде веб-сайта, приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей.

Ранее Андрей Ермак сообщил, что Евросоюз закрыл все свои порты для российских кораблей. Также российский рынок покинули брендовые производители контрацептивов и фармацевтические препараты.

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