Компания также владеет брендами "Нурофен" и "Стрепсилс".

Британская компания Reckitt начала процесс передачи прав собственности на свой российский бизнес третьей стороне или своим сотрудникам в РФ.

Об этом сообщает Reuters.

В России работает около 1300 сотрудников компании. Руководство пообещало выплачивать им ежемесячную зарплату до конца 2022 года, сообщает радиостанция WTVB со ссылкой на сообщение Reckitt.

Reckitt владеет брендами "Нурофен", "Стрепсилс", Durex, Contex, Calgon, Vanish, Veet, Evitest, Сillit-Bang, Tiret и другими.

Также итальянский производитель кофе Lavazza заявил о решении прекратить всю свою деятельность в России. А крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group до конца года прекратил торговлю российской нефтью.

Ранее "Ашан" частично ушел с российского рынка.

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