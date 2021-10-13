В Кремле утверждают, что с кумом главы РФ "сводят политические счеты".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль вряд ли может помочь народному депутату Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков заявил журналистам.

"Мы с самого начала сказали, что, конечно, что происходит с Медведчуком, это, конечно, не что иное, как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране. Поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем", – сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле такую политику законной и готовы ли оказать ему помощь.

При этом он добавил, Кремль "вряд ли может чем-то помочь".

Читайте такжеПрокуратура обжалует меру пресечения Медведчуку"Он гражданин Украины. Он гражданин своей страны. Но, конечно, мы осуждаем и не можем это одобрять. Мы к этому относимся, как попытке сведения политических счетов с конкурентом", – заявил Песков.

Напомним, Виктор Медведчук – кум Владимира Путина.

В Украине Медведчуку 8 октября объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе. В этом деле ему избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест.

Ранее – 11 мая – генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Медведчуку и депутату от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Им объявлено о подозрении по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины – подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь" ("Луч"). По этому делу Медведчуку избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. Козак находится за пределами Украины.

Автор: Роман Цимбалюк