Год назад в Париже состоялся саммит в "нормандском формате".

К новой встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина должна быть подготовлена «субстанция» для переговоров, а ее нет.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ о том, когда может пройти новая встреча Зеленского и Путина при посредничестве Франции и Германии.

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«Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена», - сказал Песков.

«Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимания нанизывать, а здесь у нас нет субстанции», - добавил он.

Песков выразил уверенность, что «субстанцией» может быть только выполнение договоренностей, достигнутых год назад на встрече «нормандской четверки» в Париже.

«В этом плане ситуация тяжелая», - заявил он.

Нормандская встреча в Париже

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

Стороны, в частности, договорились о прекращении огня и отводе войск в трех новых пунктах у линии соприкосновения, обмене пленными до конца года в формате «всех на всех», а также о проведении следующего «нормандского» саммита через четыре месяца.

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Автор: Роман Цимбалюк