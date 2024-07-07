Конгрессмен Джексон считает, что личный врач президента, а также члены семьи пытаются скрыть ухудшение когнитивного здоровья Байдена.

В начале этого года в резиденцию штаб-квартиры правительства США приезжал ведущий невролог из Медицинского центра Уолтера Рида.

Об этом сообщиет издание The New York Post, ссылаясь на секретные журналы посещений. Согласно документам, специалист Кевин Каннард встречался с личным врачом президента США Джо Байдена. Согласно документам, на встрече также был кардиолог.

Каннард является опытным экспертом в области болезни Паркинсона. По данным LinkedIn, с 2012 года он работает "неврологом в медицинском подразделении Белого дома". Его свежая научная статья посвящена "ранним стадиям" Паркисона.

Видео дня

Поскольку за здоровье Байдена отвечает личный врач Кевин О'Коннор, вероятно, что речь на встрече шла о президенте, прокомментировал конгрессмен Ронни Джексон.

О'Коннор является официальным врачом Байдена с января 2021 года и они находятся в ежедневном контакте. Ежегодный медосмотр в феврале, по словам О'Коннора, исключил болезнь Паркинсона.

Конгрессмен Джексон считает, что личный врач президента, а также члены семьи пытаются скрыть ухудшение когнитивного здоровья Байдена.

Доктор Роб Ховард, профессор гериатрической психиатрии в Университетском колледже Лондона, высказал мнение, что у Байдена много симптомов, указывающих на болезнь Паркинсона. Ховард отметил, что "колебания функции внимания, его мимика и походка" имеют признаки того, что со здоровьем Байдена не все в порядке.

Дебаты Байдена и Трампа

О проблемах со здоровьем у Байдена заговорили после его провальных дебатов с Трампом, которые состоялись 27 июня. Во время дебатов Байден был невнимательным, неактивным. Как написали на утро после дебатов американские СМИ, Байден "заикался" и выглядел не таким энергичным, как его оппонент.

Вас также могут заинтересовать новости: