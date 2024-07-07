Многие союзники по НАТО имели тихие сомнения относительно доверия к Байдену задолго до дебатов.

Дипломаты и мировые лидеры накануне саммита НАТО в Вашингтоне в частных разговорах выражают острую обеспокоенность возрастом, состоянием здоровья и способностью действующего президента США Джо Байдена победить на президентских выборах 2024 года.

Об этом пишет Politico. Эти иностранные чиновники в основном выступают за переизбрание Байдена и опасаются, что возвращение Дональда Трампа к власти нанесет ущерб альянсу НАТО и подорвет военные усилия в Украине. Но они отреагировали на недавнее выступление Байдена на дебатах с тревогой и опасением, что он может оказаться слишком слабым, чтобы победить своего оппонента и возглавить мировую сверхдержаву.

Многие союзники по НАТО имели тихие сомнения относительно доверия к Байдену задолго до дебатов. Теперь же он должен убедить своих коллег, что он не только готов к борьбе, но и преодолеет политический кризис, чтобы остаться в гонке.

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"Не надо быть гением, чтобы увидеть, что президент старый. Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года", – заявил один из чиновников.

Другие собеседники издания пошли дальше.

"Будем откровенны, на это было больно смотреть. Мы все хотим, чтобы Байден получил второй срок, чтобы не иметь дело с Трампом снова, но это не очень обнадеживает", – заявил чиновник из ЕС.

Один из британских министров накануне выборов в стране высказался еще более прямолинейно.

"Могут ли доноры демократов, пожалуйста, собраться с мыслями и отправить Байдена в отставку, чтобы у нас появился хоть какой-то шанс на кандидата, которому бы доверяли избиратели?" – заявил он.

Мало кто из европейских лидеров официально говорил о возрасте Байдена. Но Дональд Туск, премьер-министр Польши, после дебатов публично выразил чрезвычайную тревогу, заявив журналистам: "У них, безусловно, есть проблема. Реакция была однозначной".

Марк Гитенштейн, посол США в ЕС и давний советник Байдена, сказал, что любое внимание к возрасту Байдена обусловлено беспокойством относительно выборов и его способности обеспечить себе второй срок.

"Я никогда не слышал, чтобы какой-то лидер прямо или косвенно выражал мне беспокойство по поводу своего возраста. Они все обеспокоены выборами, потому что выборы уже близко, и они обеспокоены некоторыми вещами, которые сказал Трамп", – пояснил он.

Вопросы вокруг кандидатуры Байдена превратили саммит, запланированный как празднование знаменательной 75-й годовщины НАТО, в еще один стресс-тест для президента, чье политическое будущее висит на волоске. Байдену придется публично продемонстрировать свои лидерские качества и выдержку на саммите в Вашингтоне, который начнется во вторник утром и продлится до четверга в условиях удушающей жары. Как хозяин, он не сможет пропустить ни одного мероприятия.

Не только возраст Байдена: что еще беспокоит союзников по НАТО

Среди беспокойств союзников по НАТО есть и то, как долго Байден сможет собирать американскую поддержку для обороны Европы.

"Мы ведем больше разговоров о нашей собственной обороне, поскольку похоже, что Трамп возвращается", – сказал после дебатов чиновник из одной из стран НАТО.

Кроме того, некоторые союзники по НАТО не совсем довольны лидерством Байдена. Многие говорят, что он был слишком постепенным в своем подходе к предоставлению оружия и предоставлению Украине разрешения на нанесение ударов по России.

Нарекания в основном звучат со стороны ястребиных членов альянса - как правило, на востоке Европы – которые хотят, чтобы военная помощь залила Украину без ограничений в использовании Киевом. Взгляды Байдена на российское вторжение в Украину хорошо известны, и он повторил многие свои тезисы во время дебатов с Трампом. Он назвал президента России Владимира Путина военным преступником, который "хочет восстановить то, что было частью Советской империи. Не просто кусок, он хочет всю Украину".

Такие тезисы и три с половиной года на посту президента дали Байдену преимущество перед саммитом. По словам трех американских чиновников, участвовавших в различных дипломатических мероприятиях, он установил прочные отношения с большинством демократических союзников.

"И все же, по словам трех дипломатов, союзники, довольные пребыванием Байдена в должности, все еще не могут отвергнуть его возраст. Их огорчает не столько то, что он иногда пропускает торжественные ужины на различных саммитах или покидает их рано. И дело также не в том, что Байден стал пользоваться блокнотами, говорить медленнее и тише, а двигаться со скованностью, которую невозможно не заметить, говорят дипломаты. Они обеспокоены его политическим положением и шансами на переизбрание, зная, что его возраст является серьезной политической ответственностью", – пишет издание.

Избирательный кризис Байдена происходит на фоне политических изменений в других крупных государствах НАТО. Британские избиратели избрали нового премьер-министра, левоцентриста Кейра Стармера, всего несколько дней назад. Во Франции в воскресенье состоятся выборы, которые могут усилить ультраправые силы и поставить под угрозу президентство Макрона. Канцлера Германии Олафа Шольца многие уже считают "хромой уткой" после июньских выборов в ЕС, которые сильно ослабили его политическую коалицию.

Ян Бреммер, президент Группы Евразия, сказал, что он непосредственно слышал опасения относительно статуса Байдена от многих лидеров G7 и европейских лидеров.

"Украина все еще остается важнейшей темой, но беспокойство относительно Байдена и растущая паника европейцев в отношении Трампа все больше отвлекают от предметных разговоров", – говорит он.

Выборы в США: это стоит знать

Президент США Джо Байден сокращает разрыв от своего предшественника - республиканца Дональда Трампа в так называемых "колеблющихся штатах". Отмечается, что несмотря на провальные дебаты, действующий лидер США имеет хорошие шансы снова возглавить Белый дом.

Ранее более 150 влиятельных демократов призвали Джо Байдена сняться с выборов и уступить место другому представителю Демократической партии. Письмо подписали 168 влиятельных представителей Демпартии и ее сторонников.

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