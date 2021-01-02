Контракт стоимостью 150,4 миллиона долларов предусматривает запуск космических аппаратов малого и среднего размера.

Компания Илона Маска SpaceX получила правительственный контракт на запуск 28 спутников для космического агентства Пентагона.

Об этом сообщило Министерство обороны США, передает Голос Америки.

Контракт стоимостью 150,4 миллиона долларов предусматривает запуск космических аппаратов малого и среднего размера, которые Агентство космического развития при Министерстве обороны США закупит у разных поставщиков.

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SpaceX планирует два запуска Falcon 9, по 14 спутников на каждом, с базы военно-воздушных сил США "Ванденберг" в Калифорнии. Четыре из этих сателлитов были созданы SpaceX.

Первый запуск планируют на сентябрь 2022 года, а все спутники должны быть доставлены на орбиту к марту 2023 года.

Ранее космическое агентство Пентагона заявляло, что тендер на запуск выиграет та компания, которая предложит "лучшее качество", на основе ряда критериев, среди которых цена, график, опыт запусков в прошлом.

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Автор: УНИАН