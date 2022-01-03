Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что пока нет информации о проведении встреч на высшем уровне.

Германия продолжает делать ставку на дипломатию в вопросе украинского урегулирования, на этой неделе состоятся встречи советника канцлера ФРГ с коллегами из РФ и Франции, а о контактах на высшем уровне сказать пока ничего нельзя.

Об этом ТАСС заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт.

"О возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего", - сказал Хебештрайт, комментируя сообщение газеты Bild о якобы ведущейся подготовке в январе встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента РФ Владимира Путина.

"Советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегами. О конкретной дате станет известно позже", - отметил представитель правительства Германии.

Касаемо контактов в "нормандском формате" Хебештрайт добавил: "Германия и Франция дали понять, что предложение (о контактах) актуально до сих пор. Украинский кризис можно решить лишь дипломатией".

Позиция Германии в вопросе Украины

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, страны G7 и ЕС "очень четко дали понять, что дальнейшее военное обострение на украинской границе и главным образом нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будут иметь огромные политические и экономические последствия для России".

Вместе с тем в приоритете сейчас предотвращение дальнейшего обострения ситуации.

По мнению Бербок, этого можно достичь только с помощью дипломатии в "нормандском" формате, с помощью Совета НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ.

Дипломаты США и России 10 января в Женеве проведут переговоры по вопросу военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

На 12 января запланировано заседание Совета Россия-НАТО, 13 января состоится многосторонняя встреча в рамках ОБСЕ.