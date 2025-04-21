Маск приказывал всем федеральным служащим еженедельно отправлять электронные письма с перечислением главных достижений.

Миллиардер Илон Маск хочет покинуть должность главы департамента государственной эффективности США (DOGE). Его статус в качестве особого правительственного сотрудника истекает в мае 2025 года, и пока неизвестно, будет ли этот срок продлен, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что Маск приказывал всем федеральным служащим еженедельно отправлять электронные письма с перечислением главных достижений. За невыполнение этого требования сотрудникам угрожали увольнением.

Журналисты обсудили эту ситуацию с десятками руководителей и сотрудников государственных учреждений. Выяснилось, что чиновники с самого начала отказывались выполнять основные положения этой директивы.

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В издании подчеркнули, что Маск готовится покинуть свой пост в мае 2025 года, а его влияние в правительстве США продолжает ослабевать. По словам одного из источников, миллиардер не хочет продолжать работать главой DOGE, так как ему надоело терпеть неприятные и неэтичные, по его мнению, "нападки со стороны левых политических сил". Он добавил, что Маск уверен в том, что его уход не повлияет на эффективность DOGE.

Илон Маск и DOGE - другие новости

Ранее в Reuters писали, что департамент эффективности правительства (DOGE), который возглавляет Илон Маск, следит за федеральными госслужащими при помощи искусственного интеллекта. По словам источников, департамент Маска выискивает нелояльных к президенту США Дональду Трампу сотрудников.

Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил, что работа Маска в DOGE подходит к концу. В то же время он признал, что вскоре миллиардер должен вернуться к управлению своими компаниями.

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