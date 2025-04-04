DOGE будет работать без Маска: Трамп заговорил о новой должности

В то же время президент признал, что вскоре миллиардер должен вернуться к управлению своими компаниями.

Президент Дональд Трамп заявил, что работа миллиардера Илона Маска в Департамент эффективности правительства (DOGE) подходит к концу. Впрочем, он готов предложить бизнесмену другую должность в правительстве.

Во время разговора с журналистами на борту Air Force One в четверг вечером Трамп охарактеризовал Маска как "фантастического и патриота", передает NewsWeek. Президент хотел бы, чтобы Маск оставался в команде "как можно дольше", хотя признал, что со временем генеральному директору Tesla и SpaceX придется вернуться к своему бизнесу на постоянной основе.

Маск сейчас возглавляет DOGE, который имеет целью сократить "мошенничество и расточительство в федеральных расходах". Сам Маск заявил, что его участие в правительственных делах подходит к концу.

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"Мне нравятся умные люди, и он умный человек. Мне он также нравится. Я бы сказал, что Илон останется на определенный период времени, а потом он захочет вернуться к своему бизнесу на полный рабочий день", - сказал Трамп, подчеркнув, что готов предложить Маску другую должность в правительстве, если тот проявит интерес.

"Я хочу, чтобы Илон оставался как можно дольше", - подчеркнул он, отметив, что "DOGE будет оставаться активным" даже после ухода Маска.

Увольнение Маска - что известно

Ранее Axios сообщало, что Илона Маска и работников Департамента эффективности правительства DOGE хотят проверять на наркотики. Конгрессвумен Мики Шеррил уже внесла соответствующую инициативу на рассмотрение. Она, по данным СМИ, будет касаться и других должностных лиц.

Кроме того, президент США Дональд Трамп говорил о том, что департамент Маска DOGE прекратит работу. По словам американского лидера, генеральный директор Tesla и SpaceX доступен для него как специальный государственный служащий только в течение 130 дней.

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