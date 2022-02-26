Россия наложила вето на проект резолюции ООН во время дебатов в Совете Безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех членов СБ ООН, проголосовавших за прекращение нападения России на Украину.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Вето РФ – кровавое пятно на ее табличке в Совбезе, карте Европы и мира. Антивоенная коалиция должна действовать немедленно!" - подчеркнул глава украинского государства.

Также он добавил, что во время, когда Россия продолжает наступление на Киев, соавторами проекта резолюции выступило беспрецедентное количество государств – членов ООН.

"Это свидетельствует: мир с нами правда с нами и победа – за нами!"- подытожил Зеленский.

Напомним, Россия наложила вето на проект резолюции ООН во время дебатов в Совете Безопасности. В резолюции должно было быть выражено осуждение вторжения РФ в Украину. За резолюцию проголосовали 11 членов Совбеза ООН, против – Россия. Три страны воздержались - Китай, Индия, ОАЭ.