Беспокойство тем, что "сегодняшняя Украина может стать Восточной Азией завтра", побуждает больше союзников США искать пути сдерживания Китая.

Когда лидеры НАТО встретятся в Вашингтоне во вторник, на повестке дня будут доминировать Украина, Россия и европейские военные расходы. Но над их саммитом нависает страна, далекая от территории альянса, о которой НАТО даже не вспоминала до пяти лет назад - Китай. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что сегодня Пекин занимает все большую роль на повестке дня 32 членов Организации Североатлантического договора и их близких союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Китай помогает России вести войну против Украины. Правительства стран НАТО обвинили Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации на своих границах. И Китай использовал свои экономические силы, чтобы наказать европейские страны, которые поддерживают Тайвань. НАТО в своем коммюнике саммита планирует раскритиковать Китай за поддержку вторжения России в Украину, заявили дипломаты альянса", - отмечают авторы. Видео дня

Издание напоминает слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды перед голосованием в Палате представителей США по утверждению 61 миллиарда долларов на военную поддержку Киева. Тот подчеркнул, что "сегодняшняя Украина может быть Восточной Азией завтра", и призвал США продолжать работать как в Украине, так и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Одним из немногих пунктов согласия между президентом Байденом и его соперником на ноябрьских выборах Дональдом Трампом является то, что Китай представляет серьезную безопасность и экономическую угрозу для США и их союзников", - резюмирует СМИ.

Отношения Китая и РФ - последние новости

На днях издание Bloomberg сообщило, что Китай разрабатывает ударные беспилотники для России. По данным журналистов, дрон аналогичен иранскому "шахеду".

При этом китайские дроны еще не использовались против Украины.

Правда, ранее появилась информация, что Китай отправил в Россию дронов на более $12 миллионов с начала большой войны.