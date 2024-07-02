Лидеры НАТО собираются на саммит Организации Североатлантического договора в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Украина получит "хорошие новости" в своем стремлении получить больше систем противовоздушной обороны на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Государственного департамента США.

"Мы надеемся, что сможем попасть на саммит и сделать некоторые новые объявления по противовоздушной обороне Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные "Патриоты" или подобные системы. И я думаю, что у нас будут дополнительные хорошие новости для них на этом фронте", – сказал чиновник на условиях анонимности.

Собеседник агентства не предоставил никаких других подробностей.

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Отмечается, что лидеры НАТО собираются на саммит Организации Североатлантического договора в Вашингтоне с 9 по 11 июля, чтобы частично отпраздновать 75-ю годовщину военного альянса.

Помощь Украине: это стоит знать

США вскоре объявят о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму в более 2,3 млрд долларов, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на встрече с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Вашингтоне.

Отмечается, что новый пакет будет включать противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для систем Patriot и других систем противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Нидерланды получили экспортную лицензию, необходимую для поставок Украине истребителей F-16.

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