Миллиардер разозлился на рекламодателей, которые не хотят с ним работать.

Американский бизнесмен Илон Маск публично обматерил рекламодателей, отказавшихся продолжать сотрудничество с приобретенной им платформой Х (бывший Twitter). Это произошло во время выступления на бизнес-форуме The New York Times DealBook, который транслировался онлайн.

Ведущий спросил у Маска, не желает ли он извиниться перед рекламодателями, ушедшими из Твиттера на фоне череды скандалов. Ответ был неожиданным.

"Не рекламируйте [в Твиттере]. Если кто-то будет пытаться шантажировать меня рекламой, шантажировать деньгами - пусть идут нах*й. Это понятно? Надеюсь, что да. Привет, Боб!" - сказал он, вероятно, обращаясь к председателю совета директоров The Walt Disney Company Бобу Айгеру.

Рекламодатели убегают из Твитера - что известно

Как писал УНИАН, после того, как Илон Маск приобрел соцсеть Twitter, на платформе ухудшилась модерация контента, что привело к "взрыву" публикаций, насыщенных языком ненависти и дезинформацией. В частности Twitter начали обвинять в том, что он стал основной платформой для распространения идей палестинских террористов и их сторонников.

Также лично сам Илон Маск умудрился попасть в антисемитский скандал.

На этом фоне Еврокомиссия решила отказаться от размещения своей рекламы на страницах этой соцсети, чтобы не портить собственную репутацию финансовыми связями с Twitter.

Также от размещения своей рекламы на платформе начали отказываться и крупные коммерческие компании, в частности Disney, Warner Bros и другие. Маск заявил, что против него развернули кампанию по дискредитации.

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