Через его социальную сеть X злоумышленники обеспечивают себе большую аудиторию, пользуясь алгоритмом Premium аккаунтов.

Американский бизнесмен Илон Маск оказался "супер источником" распространения дезинформации о войне между Израилем и ХАМАС.

Как показал анализ NewsGuard, через его социальную сеть X распространялись одни из самых известных фейков относительно боевых действий между ЦАХАЛ и палестинскими боевиками. Почти три четверти самых "вирусных" постов продвигались "проверенными" аккаунтами X Premium, пишет Newsweek.

То есть платная подписка, которую Маск учредил для верификации аккаунтов на платформе в марте 2023 года (месячная оплата составляет 8 долларов в месяц), похоже, не сработала. Как известно, сообщения в таких премиум-аккаунтах (их "достоверность" отмечается синей галочкой) имеют приоритетность по алгоритму X. То есть именно их пользователям показывают первыми, именно эту информацию предлагают как ответ по результатам того или иного поиска.

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Такое решение Маска стало "манной небесной" для ботов, которые распространяли фейки о войне между Израилем и ХАМАС. Они смогли охватить большую аудиторию пользователей для распространения дезинформации, не заплатив за это цену даже одного билета в кино, подчеркнуло СМИ.

Так, в течение первой недели конфликта боев между ЦАХАЛ и ХАМАС (с 7 по 14 октября) NewsGuard проанализировал 250 наиболее активных постов (лайки, репосты, ответы и закладки), которые продвигали один из 10 наиболее распространенных ложных или необоснованных фейков, связанных с войной. Результаты показали, что 186 из этих 250 сообщений - 74% - были распространены аккаунтами, "проверенными" X.

Самые лживые фейки, которые распространялись через X:

Украина продала оружие ХАМАС;

Израиль убил 33 000 палестинских детей с 2008 года;

на видео - израильские и палестинские дети в клетках;

на видео появились израильские чиновники, захваченные в плен ХАМАС;

православная церковь святого Порфирия в Газе была разрушена / церковь Порфирия в Газе была разрушена в результате израильской бомбардировки;

на видео боевики ХАМАС празднуют похищение израильского малыша;

CNN инсценировала кадры нападения на свою съемочную группу в Израиле;

в докладе Белого дома сообщается, что США одобрили выделение Израилю помощи в размере 8 миллиардов долларов;

Израиль инсценировал смерть ребенка, погибшего от удара ХАМАС;

теракт ХАМАС произошел под "фальшивым флагом", его совершил Израиль или Запад.

В целом, публикации, содержащие эти мифы, получили 1 349 979 распространений и были просмотрены более 100 миллионов раз по всему миру всего за одну неделю, подчеркивается в анализе.

Там напоминают, что Маск в ответ на критику по поводу увеличения количества дезинформации на X, которая должна была бы, наоборот, исчезнуть после его "радикальных изменений", говорит: что на X можно расшить функцию верификации тех или иных фактов через фильтр "Примечание сообщества". Однако 79 из 250 ложных постов имели такую отметку. Это означает, что алгоритмы X определял эти публикации "достоверными" в 32% случаях.

NewsGuard также обнаружила ложные или необоснованные данные об Израиле и ХАМАС, которые распространялись через другие социальные сети: Facebook, Instagram, TikTok, Telegram и так далее. Однако именно X была едва ли не единственной платформой, которая публично заявляла о битве с фейками. Также аналитики пришли к выводу, что прежде чем подобные фейки стали "вирусными" на других платформах, первыми их подхватывала именно X Маска.

Фейк о том, что Украина передала оружие ХАМАС

Напомним, что во время нападения ХАМАС на Израиль действительно есть факты, что боевики могли использовать оружие и технологии из Украины. Об этом вспоминал глава ГУР Кирилл Буданов. В то же время он акцентировал, что это свидетельствует о том, что Россия могла тайно передать оружие, захваченное в Украине, палестинцам. Возможно, это произошло при посредничестве Ирана. Также Буданов не исключил, что военные РФ могли принимать личное участие в боях против ЦАХАЛ. "Поскольку там не было нас, значит, это были россияне", - заявлял он.

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