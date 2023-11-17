Маск назвал антисемитский пост в Твиттер "настоящей правдой".

Илон Маск публично поддержал теорию антисемитского заговора, согласно которой еврейские общины разжигают "ненависть к белым". Как пишет CNN, такое открытое одобрение антисемитского поста шокировало даже некоторых критиков Маска.

Как пишет издание, Маск ответил на антисемитское сообщение, в котором говорилось, что еврейские общины "продвигают именно тот тип ненависти к белым, которую, хотят, чтобы люди прекратили использовать против них". В посте также упоминались "орды меньшинств", наводнившие западные страны, — популярная теория антисемитского заговора.

Этот пост в X (Twitter) остался бы незамеченным, если бы Маск, у которого более 160 миллионов подписчиков, не поделился постом повторно с комментарием: "Вы сказали настоящую правду".

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Теория антисемитского заговора, которая утверждает, что евреи хотят перевезти незарегистрированные меньшинства в западные страны, чтобы сократить белое большинство в этих странах, часто поддерживается группами ненависти.

Илон Маск вовлечен в антисемитский скандал

Ранее Маск обвинил еврейских активистов в нападках на его бизнес. В частности, он считает, что Антидефамационная Лига (организация, борющаяся против антисемитизма) оказывает давление на рекламодателей, что привело к падению доходов его соцсети.

Сам Маск утверждает, что он выступает "за свободу слова", но против антисемитизма "любого рода". При этом Маск обвинил лигу в пропаганде расизма к белым людям.

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