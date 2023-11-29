Антисемитизм на X остается предметом споров для многих даже после встречи Маска с Нетаньяху

Столкнувшись с массовым оттоком рекламодателей из-за опасений по поводу антисемитизма в его социальной сети X, миллиардер Илон Маск приложил немало усилий, чтобы показать свою поддержку Израилю.

Как пишет Washington Post, в частности, в понедельник Маск встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и посетил кибуц, разрушенный во время нападения ХАМАС 7 октября. Он также согласился с тем, что SpaceX, его компания по исследованию космоса, не будет предоставлять услуги спутникового интернета Starlink для Газы без одобрения израильского правительства.

Таким образом Маск пытается противостоять обвинениям в антисемитизме на своей платформе, позиционируя себя как стойкого сторонника еврейского государства. Но эти шаги вызвали неоднозначную реакцию со стороны еврейских организаций, и пока мало указаний на то, что рекламодатели возвращаются на X.

Видео дня

"Мы рады, что Илон Маск отправился в Израиль, и мы призываем каждого лидера посетить Израиль, чтобы попытаться понять ужасную боль, причиненную ХАМАС еврейскому государству и, в свою очередь, еврейскому народу", – говорится в заявлении Американского еврейского комитета. - "И все же на прошлой неделе мы были возмущены усилением Маском антисемитского контента на X. Его опыт в Израиле должен был заставить его удалить антисемитский контент на X, а не рекламировать его".

По мнению одного из экспертов, встреча Маска с Нетаньяху это "симбиотические отношения, в которых они оба выигрывают друг от друга". Маск получает "щит от обвинений в антисемитизме", в то время как Нетаньяху получает поддержку самого богатого человека в мире и одного из самых влиятельных людей.

В то же время по мнению экспертов, поддержка Маском Израиля не должна освобождать его от ответственности за неспособность смягчить антисемитизм на X или за собственные антисемитские твиты Маска.

Отмечается, что слишком рано говорить наверняка, поможет ли визит Маска в Израиль его делу с рекламодателями, но некоторые эксперты утверждают, что это может иметь противоположный эффект.

"Того, чего бренды любой ценой стараются избегать, так это чрезмерно политизированного контента. То, что он сейчас делает с этим обильным проявлением уважения к Нетаньяху и поддержкой его режима, на самом деле является дальнейшей политизацией платформы", - цитирует WP одного из экспертов.

Антисемитский скандал с Маском - что происходит

В начале ноября Маск поддержал антисемитскую публикацию, которую написал один из пользователей Х (бывший Твиттер). Также стало известно, что рекламу Apple, IBM, Amazon и Oracle в этой соцсети Икс размещают рядом с ультраправыми постами, в том числе об Адольфе Гитлере.

После этого крупнейшие компании, в числе которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global заявили о намерении прекратить покупать рекламу на платформе X. Издание The Washington Post отметило, что именно рост антисемитизма на платформе Х стал причиной ухода из социальной сети большого количества рекламодателей.

На фоне этого Маск посетил Израиль и провел встречу с премьером страны, чтобы бороться с обвинениями в антисемитизме.

Вас также могут заинтересовать новости: