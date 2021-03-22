Facebook, Instagram и Twitter заблокировали Трампа / Фото REUTERS

Дональд Трамп через два-три месяца планирует запустить собственную социальную платформу.

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По словам представителя кампании Трампа-2020 Джейсона Миллера, тот снова войдет в пространство социальных сетей с новой собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры".

Отмечается, что Миллер и представители Трампа не предоставили никаких деталей.

Что этому предшествовало

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Автор: Людмила Жерновская