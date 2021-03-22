Трамп снова войдет в пространство социальных сетей.

Дональд Трамп через два-три месяца планирует запустить собственную социальную платформу.

Читайте такжеВ США россиянина посадили на 10 лет за киберпреступленияОб этом рассказал Fox один из его старших советников, пишет Reuters.

По словам представителя кампании Трампа-2020 Джейсона Миллера, тот снова войдет в пространство социальных сетей с новой собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры".

Отмечается, что Миллер и представители Трампа не предоставили никаких деталей.

Что этому предшествовало

7 января 2021 года аккаунты Дональда Трампа Facebook и Instagram были заблокированы.

8 января 2021 года Российская ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Трампу перейти на российские соцсети (запрещены в Украине).

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter расстроила его больше чем проигрыш демократу Джо Байдену на президентских выборах.

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Автор: Людмила Жерновская