Фонд имеет целью привлечь до 35 млн фунтов стерлингов (около 48 млн долл.) от доноров в течение трех лет.

Сегодня в Киеве министр по делам европейского соседства Великобритании Венди Мортон объявила о создании фонда "Партнерство за сильную Украину".

Как сообщает посольство Великобритании в Twitter, к проекту присоединились Британия, Канада, Швеция, Швейцария и США.

Как говорится в сообщении, фонд поможет смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины.

"Фонд имеет целью привлечь до 35 млн фунтов стерлингов (около 48 млн долл. - УНИАН) от доноров в течение трех лет для предоставления технических консультаций властям, грантовых инвестиций, улучшения доступа к государственным услугам для жителей Южной и Восточной Украины", - подчеркивают в посольстве.

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Автор: Екатерина Гирнык