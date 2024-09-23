Родители несовершеннолетних, умерший от отравления, тоже находились в больнице и уже пришли в сознание, узнали журналисты.

В селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края РФ отравилась семья - двое родителей и их четверо детей в возрасте 13, 12, 11 и 6 лет. Отравление наступило после того, как члены семьи съели на ужин пельмени и курицу, которые были куплены в местном магазине.

В субботу, 21 сентября, стало известно, что двое детей умерли в больнице после того, как поступили туда с признаками отравления. Еще двое несовершеннолетних и родители находились в медучреждении в тяжелом состоянии, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярском краю и Республике Хакасия. 23 числа канал Baza в Telegram написал, что умерли все дети.

"…в селе Красная Сопка… проживала семья, в том числе четверо несовершеннолетних детей 6, 11, 12 и 13 лет. В утреннее время 21 сентября 2024 года у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты, болями в животе", - сообщили в СК.

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Правоохранители начали дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Журналисты узнали, что мать детей была беременна на момент отравления. Женщина и ее муж, по предварительным сведениям, находились в реанимации. Позже родители пришли в сознание.

Baza выяснила, что дети могли умереть в результате токсического действия на организм пока еще неустановленного вещества. "Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования", - подчеркивается в сообщении канала.

Интересные новости мира - что уже сообщалось

В РФ уже не раз происходили массовые отравления. В частности, россиян "убивал" алкогольные напитки. Напомним, в начале июня 2023 года стало известно, что много жителей страны-агрессора умерли в результате отравления сидром.

Журналисты выяснили, что только в Ульяновской области скончались 16 человек. Жертвы пили "Мистер сидр", купленный в магазинах "Территория пива". Напиток был поставлен от бизнесмена из Красноглинского района Самарской области.

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