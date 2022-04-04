Словакия настаивает на соблюдении условий контрактов и выплат в евро.

Словакия отказалась от своих прежних заявлений и будет действовать вместе с ЕС против требований России в отношении платежей за газ в рублях.

Об этом заявил премьер-министр Эдуард Хегер после того, как министр экономики предложил принять вариант оплаты в рублях, если это необходимо для продолжения поставок газа, пишет Reuters.

Отмечается, что Словакия сильно зависит от поставок газа из России, и Москва потребовала оплаты в рублях. Однако Европейская комиссия заявила в пятницу, что европейские компании, чьи контракты на поставку предусматривают оплату в евро или долларах, не должны удовлетворять это требование.

"В этой ситуации ключевое значение имеет единство, и мы настаиваем на соблюдении условий контрактов и выплат в евро", - заявил Хегер.

Ранее министр экономики Словакии Ричард Сулик заявлял, что страна не может быть отрезана от потоков российского газа, и если ей придется платить в рублях, она будет это делать.

Напомним, в январе 2022 года этот же министр поставил под сомнение важность экономических санкций против России, введенных несколько лет назад. Сулик считает неудачным решение применить санкции против РФ.

"Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. По этой причине, санкции лишь приводят к ущербу, россияне в любом случае не вернут Крым. Мы должны смотреть вперед и выстраивать отношения", – говорил Сулик.

Энергетический шантаж России в Европе

23 марта президент страны-агрессора Путин заявил, что РФ решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

Ряд государств отказался выполнять это требование, в частности Япония, Болгария, страны Балтии и другие.

Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях, потому что это не предусмотрено действующими контрактами. Страны Европейского Союза также не будут оплачивать российский газ в рублях.

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