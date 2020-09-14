Оппозиционер рассказал, как ситуацию в Беларуси воспринимают силовики / фото REUTERS

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Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал белорусский оппозиционер, политолог Виталий Рымашевский.

"В рядах силовиков недовольство Александром Лукашенко не меньше, чем в рядах чиновников. У него есть там несколько тысяч верных людей, которые готовы бить, убивать, расстреливать, пытать в тюрьмах. Люди, которые интегрированы в систему правоохранительных органов, офицерский состав, – у них совершенно другая мысль, они интегрированы в общество, живут здесь и понимают, насколько низкая популярность Лукашенко", – сказал он.

При этом Римашевский отметил, что эти противники Лукашенко не могут повлиять на ситуацию.

"Но вопрос в том, что эти офицеры ни на что не влияют: 25-летняя привычка безальтернативности источника приказов, отсутствие собственной инициативы, привычка действовать с нарушением закона. Если нужно поддерживать власть... Им есть что терять, потому что зарплаты у них остаются намного выше средней по стране, социальные гарантии. Это основной фактор", - сказал он.

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Автор: Андрей Василюк