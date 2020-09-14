У офицеров абсолютное другое мнение относительно власти, считает оппозиционер.

Среди силовиков в Беларуси недовольство Александром Лукашенко не меньше, чем в рядах чиновников.

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Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал белорусский оппозиционер, политолог Виталий Рымашевский.

"В рядах силовиков недовольство Александром Лукашенко не меньше, чем в рядах чиновников. У него есть там несколько тысяч верных людей, которые готовы бить, убивать, расстреливать, пытать в тюрьмах. Люди, которые интегрированы в систему правоохранительных органов, офицерский состав, – у них совершенно другая мысль, они интегрированы в общество, живут здесь и понимают, насколько низкая популярность Лукашенко", – сказал он.

При этом Римашевский отметил, что эти противники Лукашенко не могут повлиять на ситуацию.

"Но вопрос в том, что эти офицеры ни на что не влияют: 25-летняя привычка безальтернативности источника приказов, отсутствие собственной инициативы, привычка действовать с нарушением закона. Если нужно поддерживать власть... Им есть что терять, потому что зарплаты у них остаются намного выше средней по стране, социальные гарантии. Это основной фактор", - сказал он.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

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Автор: Андрей Василюк