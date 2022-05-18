Моцпан допустил военное обострение в оккупированном Россией регионе.

Россия, вероятно, может пойти на открытие "второго фронта" в оккупированном ею Приднестровье.

Такое мнение высказал молдавский политик, бывший депутат и экс-глава Комиссии по национальной безопасности Республики Молдова Кирилл Моцпан в интервью УНИАН.

По его словам, сейчас верить заявлениям руководства РФ нельзя.

"К слову, накануне широкомасштабного вторжения в Украину, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил то же самое, что они говорили в 1992 году по отношению к нам, то же самое, что они говорили в 2008 году по отношению к Грузии, то же самое, что они говорили в 2014 году по отношению к Украине… Поэтому верить им в любых их высказываниях нет никакого резона. А что касается возможного приказа войскам на левом берегу Днестра… Приказ обычно выполняется. Поэтому, думаю, что, получив приказ из Москвы, 14-ая армия РФ будет выполнять требования Кремля без вопросов", - предполагает он.

По словам политика, имеющееся в "ПМР" вооружение - старое, но "достаточное, чтобы показать характер".

"И, как показывает практика, для Москвы важно - пушечное мясо. Если есть 10-12 тысяч человек, значит, их могут использовать", - добавил экс-депутат.

При этом он усомнился, что приднестровское "руководство" и олигархи поддержат войну, поскольку в течение десятков лет зарабатывают на контрабанде в регионе.

"Сейчас названные мною люди - миллионеры. И многие - имеют гражданство Украины. Поэтому, предполагаю, что у них нет интереса ввязываться в эту драку. Поддержат российскую агрессию - потеряют богатство в Украине. Более того, если брать во внимание их украинское гражданство, в таком случае им грозит уголовное преследование в Украине - за предательство", - отметил Моцпан.

Он уточнил, что в самой Молдове никакой подготовки к возможной войне нет, в отличие от Приднестровья.

"С моей точки зрения, ситуация тревожная. Меня информируют коллеги, ветераны войны из сел, расположенных возле левого берега Днестра, они говорят, что там идет какое-то движение. Какие-то чужие люди "гуляют" по дачам, какие-то люди роют траншеи, иногда появляются машины с российскими номерами… В ПМР на постах - вооруженные пограничники. Населению напечатали список бомбоубежищ… Да, это выглядит как какой-то психоз, но атмосфера именно такая, ситуация неспокойная", - рассказал он.

Ситуация в Приднестровье

Как сообщал УНИАН, 25 и 26 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности ПМР" в Тирасполе, в воинской части в селе Парканы, а также была взорвана башня радиотелецентра "Маяк".

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины эти происшествия назвали провокацией, организованной спецслужбами России. Украинская разведка также сообщила, что войска РФ намерены нанести ракетный удар по Приднестровью и готовят в этом регионе провокации на майские праздники.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Молдова может стать одной из двух стран, которые в будущем планирует захватить Россия. А в Минобороны Украины предполагают, что Россия способна использовать Приднестровье по белорусскому сценарию.

Президент Владимир Зеленский считает атаку со стороны Приднестровья возможной. Но Украина не боится нападения, ведь в регионе из 15 тысяч солдат воевать умеют всего 3 тысячи. Тем не менее, контроль границы с "ПМР" все же усилили.