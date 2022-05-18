Молдавский политик Кирилл Моцпан: Выдержит Украина – будет существовать и Молдова

Молдавский политик, бывший депутат и экс-глава Комиссии по национальной безопасности Республики Молдова Кирилл Моцпан в интервью УНИАН рассказал, почему треть граждан страны любят Путина и Россию, но большинство стремится в ЕС, готовятся ли власти к новым провокациям со стороны РФ и почему будущее Молдовы зависит от Украины.

Россия продолжает попытки отрезать южные области Украины, при этом нарастает риск эскалации и в приграничных с Молдовой районах. Даже существует мнение, что Республика Молдова может быть следующей. Какие настроения по этому поводу в вашей стране?

В самом деле есть впечатление, что Российская Федерация постарается в этом направлении продвигать свои интересы. Но в Молдове по этому поводу двоякое отношение. Вроде и боимся такого сценария, но не возмущаемся. Не знаю, насколько это верно и оправдано, но политика нашего правительства - не сердить "русского медведя".

С чем это связано?

Много факторов. Мы во многом зависим от России. Это и газ, и электроэнергия, отсутствие армии, пятая колонна… Сильный эффект дает российская пропаганда.

Расскажете подробнее?

Российская Федерация может использовать против нас оружие экономического толка – газ. Может остановить подачу газа, поменять, по своему усмотрению, цену… Молдова боится реализации такого сценария.

Объясню: Молдова – бедная страна, живет на деньгах гастарбайтеров, а цены растут каждый день. При этом, если граждане Республики Молдова платят за кубометр газа 15 леев - почти доллар (а по словам главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, цена за кубометр газа для населения должна сегодня составлять – 1,5 евро), то жители Приднестровья оплачивают меньше одного лея. То есть, получают его почти бесплатно. А долги за это – почти 8 млрд долларов – все на Молдове. И Россия постоянно "намекает", что пора расплачиваться. Поэтому нельзя исключать, что она может использовать эту тему против нас. И также нельзя исключать, что к зиме РФ решит остановить подачу газа…

Еще вы сказали о сильной пятой колонне. Неужели жители Молдовы тотально за Россию?

В Молдове этот элемент очень силен и агрессивен. 25-30% "голосуют" за Путина. Они даже не считаются с молдавским законодательством. К примеру, вышли на 9 мая на парад, открыто демонстрируя, что готовы нарушать законодательство республики.

В то же время, в Приднестровье за 30 лет тоже выросло целое поколение, воспитанное на враждебном отношении к правому берегу Днестра, к Молдове. У них мировоззрение – жить на халяву, за деньги России. А мы – подкармливаем этот регион.

К сожалению, у нас пророссийская пресса, пропаганда чувствует себя очень свободно. Недавно один российский генерал говорил, что в ПМР ущемляют права российских граждан, хотя Молдова не имеет доступа в Приднестровье узе 30 лет. Но, к сожалению, мои сограждане больше слушают российских программ. А пропаганда, поддерживаемая российскими резидентами – молдавскими политиками, которые открыто работают на Москву, вводит людей в заблуждение.

Так что в целом атмосфера – очень неприятная.

С другой стороны, перед войной у России было представление, что и в Украине очень сильна поддержка РФ. Но народ Украины, в том числе русские, встали на защиту своего отечества. Я слышал о единичных случаях, когда к агрессору было другое отношение.

На территории ПМР находится 14-ая армия РФ. Плюс, силовики и мобилизационный потенциал населения Приднестровья. По вашему мнению, может ли Россия открыть в Молдове "второй фронт"?

Скажу так: лучше иметь в виду такой сценарий, чем вести политику страуса. Имея некоторый опыт, могу сказать, что в 1992 году никто не предполагал, что у нас может быть война. Поэтому верить Москве, верить тому, что говорят Путин или Лавров, нельзя.

К слову, накануне широкомасштабного вторжения в Украину, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил то же самое, что они говорили в 1992 году по отношению к нам, то же самое, что они говорили в 2008 году по отношению к Грузии, то же самое, что они говорили в 2014 году по отношению к Украине… Поэтому верить им в любых их высказываниях нет никакого резона.

А что касается возможного приказа войскам на левом берегу Днестра… Приказ обычно выполняется. Поэтому, думаю, что, получив приказ из Москвы, 14-ая армия РФ будет выполнять требования Кремля без вопросов.

Да, сложно сказать, насколько российские войска в ПМР сильны. Скорее всего, вооружение – старое, но все равно достаточное, чтобы "показать характер". И, как показывает практика, для Москвы важно – пушечное мясо. Если есть 10-12 тысяч человек, значит, их могут использовать.

Вы говорите, российские военные будут выполнять приказ из Москвы. А как насчет лояльных Москве жителей Приднестровья?

А это – другая сторона вопроса. Группа приднестровских олигархов (имею в виду и так называемого президента ПМР Вадима Красносельского, и так называемых министров ПМР, и владельца холдинга "Шериф" Виктора Гушана) за последние 30 лет разбогатели как раз на всей этой непонятной ситуации, заработали огромные деньги на контрабанде. В том, что наша граница не на замке, заинтересованы и они, и некоторые молдавские политики.

Сейчас названные мною люди – миллионеры. И многие – имеют гражданство Украины. Поэтому, предполагаю, что у них нет интереса ввязываться в эту драку. Поддержат российскую агрессию – потеряют богатство в Украине. Более того, если брать во внимание их украинское гражданство, в таком случае им грозит уголовное преследование в Украине – за предательство.

Тем не менее, готовится ли Молдова к такому возможному сценарию?

С моей точки зрения, ситуация тревожная. Меня информируют коллеги, ветераны войны из сел, расположенных возле левого берега Днестра, они говорят, что там идет какое-то движение. Какие-то чужие люди "гуляют" по дачам, какие-то люди роют траншеи, иногда появляются машины с российскими номерами… В ПМР на постах – вооруженные пограничники. Населению напечатали список бомбоубежищ… Да, это выглядит как какой-то психоз, но атмосфера именно такая, ситуация неспокойная.

В то же время, в Молдове ничего такого нет. Наша власть, к сожалению, неохотно общается с населением, говорит: "Все спокойно". Даже намека на объявление, где есть хоть какие-то убежища, чтобы привести их в порядок. Наверняка они есть, но часть приватизированы, часть – отданы местным властям и, конечно, все, скорее всего, в плачевном состоянии. К возможной эскалации мы не готовы абсолютно.

Подготовка не началась после того, как в конце апреля обострилась ситуация в Приднестровье? Я имею в виду провокации в ПМР, после которых Тирасполь объявил "красный" уровень террористической угрозы.

Во-первых, в Молдове никто не верит, что эти террористические акты в Тирасполе – дело рук Украины. И большинство народа понимает, что держать "на взводе" наше руководство, не в интересах Украины. Это обычная работа российских спецслужб. Причем нагнетание обстановки разными мелкими событиями происходит не только на Левобережье.

Во-вторых, это, а также военная подготовка подразделений в ПМР, должны заставлять наше правительство и силовые структуры готовиться. Нельзя просто сидеть и говорить, что у нас все в порядке.

Так, например, говорили, что "зону безопасности" - это 225 километров – патрулируют какие-то наши мобильные экипажи. Но мои источники сообщают, что с нашей стороны ничего не видно.

Или еще один момент. В Совете безопасности республики Молдова, членом которого я был определенное время, сегодня нет ни одного военного человека, нет человека, у которого хотя бы было военное образование. Мне кажется, это неправильно. Считаю, что в Совете должна быть создана и работать специальная кризисная ячейка, которая информировала бы президента, правительство и народ о том, что происходит. И чтобы граждане Молдовы знали, что есть люди, думающие о безопасности нашей страны.

Считаете, что гражданам Молдовы нужно сказать что-то вроде – "Нужно готовиться к войне"? Думаете, Россия может использовать свои силы в регионе, например, для наступления на Кишинев?

Полагаю, что нашей власти нужно честно общаться с народом.

Объективная ситуация такая, что российские военные фактически закрыты в регионе. Пока нет возможности их соединения с другими российскими войсками в южном направлении, скорее всего, эскалации не будет. Какой смысл?

Еще один сценарий, о котором вы говорите - о наступлении на Кишинев, на мой взгляд, менее правдоподобный. Но если бы у них такое желание было, то им бы это удалось.

Не хочу пугать наших людей. На сегодня я в таком сценарии не вижу для России необходимости. Что им это даст? Ведь воздушное пространство все равно для них закрыто над Румынией, над Украиной… Но, кто их знает?

Поэтому, в любом случае, я считаю, что нужно быть готовыми. Власти нужно говорить людям о проблемах, рассказывать о ситуации. Это не помешает. Хуже, когда люди просто находятся в постоянном ожидании.

Можно верить или не верить в то, что Россия пойдет еще и на авантюру с вторжением в Молдову, но вы и сами упоминали слова российского генерала про "притеснения русскоязычного населения". Как уже убедились украинцы, этого может быть достаточно, чтобы Молдова стала следующей после Украины.

Как я понимаю, это и есть угрозы. Непрямые угрозы. Конечно, стоит брать во внимание, что у России есть интерес добраться хотя бы до Прута. И сделать некий "буфер" между силами НАТО и остальным миром. Но я бы не спешил утверждать, что это возможно.

На днях состоялся саммит ОДКБ, на котором верный союзник Владимира Путина Александр Лукашенко предложил предоставить странам СНГ, в том числе, как я понимаю, и Молдове, статус наблюдателя в ОДКБ. Как вы расцениваете такое предложение?

Любые "сигналы" от Кремля и его сателлитов – это предупреждение Молдове не поддерживать санкции Запада против России. Не поддерживать украинский народ в военном плане.

Что имеется в виду?

Например, у нас есть какие-то ржавые самолеты. Не уверен, что они могут чем-то помочь Украине, но, пожалуйста, для поддержки можем подарить их. Не вижу в этом большой проблемы. Но ситуация такова, что у Молдовы – маленькое поле для маневра. Сделаешь одно маленькое ошибочное движение – и тут же должен ожидать реакцию России.

Мы – совсем незащищенная, маленькая страна. Без армии – максимум, у нас наберется полк, и все. Плюс, вооружение непонятно какое. И нужно брать во внимание, что в 1992 году в Молдове было более 3 миллионов граждан. Сейчас миллион или даже больше – находятся за границей. Этот клочок земли почти некому защищать.

Молдова считает себя нейтральной страной. Но нейтралитет не защитит нас от прямых угроз РФ. Единственная возможность спасения для нас – это чтобы Украина выдержала и дала отпор России. Если падет хотя бы часть Украины – Николаевская, Одесская области - для России не будет проблемой поставить свое марионеточное правительство в Кишиневе.

Считаете, что в случае эскалации страны-соседи вступятся за Молдову?

Есть желание, чтобы такая помощь была. Как мне кажется, если правительство Молдовы обратится за этой помощью, ее может оказать Украина. Она заинтересована, чтобы у ее границ со стороны Молдовы не было враждебных сил. Какую-то помощь может оказать и Румыния, но она, как член-НАТО, должна придерживаться каких-то рамок, правил.

Но насколько готово наше правительство обратиться за такой помощью, когда треть населения готовы встречать российские войска хлебом-солью, а их никто не пытается поставить на место…

Вы говорите, что треть граждан Молдовы живут в пророссийской парадигме. Тем не менее, Молдова подала заявку на вступление в Европейский союз, и жители вашей страны не высказывают по этому поводу недовольства.

Да. Большинство народа Молдовы поддерживает стремление нашей власти пойти в ЕС. В то же время, часть из них любят Россию и Путина. Причем, просто за то, что он – "сильный царь". Ведь по сути, ЕС помогает нашей стране десятилетиями, а со стороны РФ мы не видим ничего хорошего. Но, чтобы изменить отношение, нужно несколько поколений, воспитанных в другом режиме. Одно из наших спасений - Евросоюз.

Понимаю, что Украина даже немного обижена, мол, Молдова в этом вопросе – прицепленный вагон. Но не нужно обижаться! Молдова может и должна быть в обществе европейских стран. И как можно быстрее. Если мы останемся под влиянием России, в нашей стране ничего не поменяется. Наши граждане будут оставаться такими же – не в состоянии понять, что творится в современном мире, потому что российская пропаганда здесь очень сильна, российские спецслужбы имеют тут свои группировки…

На сегодня спасение Молдовы – не как в поговорке про спасение утопающих. Мы находимся под щитом безопасности Украины. Выдержит Украина – будет существовать и Молдова.

Татьяна Урбанская