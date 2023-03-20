Сергей Наев отметил, что Москва может использовать другие рычаги влияния.

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев оценил возможность Российской Федерации открыть новый фронт в Молдове. Он считает, что у Москвы нет сил и средств, чтобы развязать еще один военный конфликт.

"Сил, средств и группировок для разрешения военного конфликта против Молдовы в РФ в настоящее время не создано", - заявил генерал-лейтенант в интервью РБК-Украина.

При этом он указал, что Кремль может использовать другие технологии влияния, направленные на противодействие развитию Молдовы и других соседних стран.

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Ситуация в Молдове - что известно

Еще зимой 2023 года в Кишиневе заявили, что Россия готовит госпереворот в стране, поэтому был распущен парламент и назначен новый премьер-министр.

С 28 февраля ситуацию в стране наачала раскачивать пророссийская партия "Шор",которая собирала митинги, участники которых требовали от властей компенсировать им коммунальные счета. 12 марта на новом митинге задержали 54 человек, среди которых 12 несовершеннолетних.

В разведке США указали, что спровоцировать восстание против правительства Молдовы пытаются связанные с Кремлем люди.

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