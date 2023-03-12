Правоохранители отметили, что задержанные вели себя подозрительно, при них обнаружили запрещенные предметы, в том числе ножи.

В Молдове задержали более 50 человек, которые планировали принять участие в митинге сторонников пророссийской партии"Шор".

Как сообщает издание News Maker со ссылкой на правоохранителей, в Кишиневе задержаны 54 человека, среди которых 12 несовершеннолетних.

По словам полиции, все задержанные планировали принять участие в протесте, который проводит в центре столицы партия "Шор" и ее сторонники.

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Правоохранители отметили, что задержанные вели себя подозрительно и при них обнаружили запрещенные предметы, в том числе ножи.

Всех задержанных доставили в отделение полиции.

Ранее в полиции сообщали, что на сегодняшней акции планировались массовые беспорядки.

Протесты в Молдове - что известно

12 марта сторонники пророссийской партии "Шор", внесенной в санкционный список США, собрались в центре Кишинева, требуя от властей оплаты их коммунальных счетов.

С собой протестующие, преимущественно пенсионного возраста, имели заблаговременно изготовленные плакаты и православные иконы. Люди кричали "Нет диктатуре" и "Мы христиане".

На акции также произошли столкновения с полицией, когда протестующие пробовали двинуться к зданию парламента.

Накануне CNN со ссылкой на американскую разведку сообщал о намерениях РФ дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове и "снести" проевропейское правительство.

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