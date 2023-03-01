Дорин Речан напомнил, что частично страну защищает украинское ПВО.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что российские войска не вторгнется в страну. Он заявил, что Москва не сможет вести бои на двух фронтах из-за нехватки ресурсов.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Понятно также, что РФ не может ворваться в Молдову военным путем. С другой стороны, Молдова имеет достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности", - цитирует молдавского политика издание NewsMaker.

При этом он указал, что Кремль ведет гибридную и информационную войну, занимаясь пропагандой и дезинформацией, а также продвигая провоенные нарративы.

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В то же время Речан уверен, что Россия не сможет добиться успеха, и напомнил, что Молдову защищает система ПВО Украины.

Ситуация в Молдове - что известно

Москва все еще держит под своим контролем так называемую "ПМР". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Молдове может произойти переворот, организованный Кремлем.

В то же время Минобороны РФ обвинило Украину в якобы подготовке "провокаций" на территории так называемого Приднестровья. В Москве заявили, что украинские военные хотят инсценировать наступление россиян, чтобы создать повод для вторжения.

28 февраля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что на границе с Молдовой украинские защитники проводят усиленные меры безопасности.

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