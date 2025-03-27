Министр обороны Британии считает, что США не отступятся от НАТО.

Министр обороны Великобритании Джон Хили опроверг слухи о том, что США могут отказаться от командования силами НАТО в Европе. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами, сообщает The Guardian.

По словам главы британского оборонного ведомства, "Америка не отстранится" от НАТО и останется главнокомандующим силами Североатлантического Альянса в Европе (SACEUR - УНИАН).

Журналисты напомнили, что действующий Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, четырехзвездный американский генерал Кристофер Каволи должен завершить свою ротацию этим летом. Он занимает данный пост с 4 июля 2022 года.

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На фоне этого в СМИ появились предположения о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от этой роли в рамках реструктуризации боевых командований.

Примечательно, на протяжении почти 75 лет всеми операциями НАТО в Европе руководители четырехзвездные американские генералы. Такая практика началась с героя Второй мировой войны Дуайта Д. Эйзенхауэра.

Силы НАТО без США в Европе

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал вывести свою страну из состава НАТО. Он предупреждал, что может отказаться от защиты европейских союзников, если те не будут исполнять в полной мере обязательства по тратам на оборону.

Анализируя угрозы американского лидера, военный эксперт Джордж Эллисон рассказал, победит ли НАТО без США в случае реального военного конфликта. По его словам, Североатлантический Альянс без Америки столкнется с серьезными проблемами, если РФ решится напасть. Он пояснил, что НАТО в значительной степени полагается на США в отношении таких ключевых возможностей, как оперативная разведка, дозаправка в воздухе, противоракетная оборона и прочее.

Между тем, Россия на переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) потребовала от США вывести силы НАТО из Восточной Европы. По словам руководителя аппарата президента Румынии и советника по вопросам обороны и национальной безопасности Кристиана Диаконеску, Вашингтон соответствующее требование отклонил.

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