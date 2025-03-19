Отказ США от роли верховного главнокомандующего НАТО может быть воспринят как сигнал о выходе Америки из альянса.

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа обсуждают возможность отказа от командования силами НАТО в Европе в рамках реструктуризации боевых командований, что позволило бы Пентагону существенно сократить расходы. Об этом сообщили два источника в Министерстве обороны США в комментарии NBC News.

По данным издания, на протяжении почти 75 лет всеми операциями НАТО в Европе руководители четырехзвездные американские генералы. Такая практика началась с героя Второй мировой войны Дуайта Д. Эйзенхауэра.

По словам двух представителей министерства, у Трампа рассматривают возможность отказа от роли Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR), что может стать символическим изменением баланса сил в Североатлантическом альянсе, который определял европейскую безопасность и мир со времен Второй мировой.

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Адмирал в отставке Джеймс Ставридис, возглавлявший Европейское командование с 2009 по 2013 год, считает, что отказ США от роли верховного главнокомандующего НАТО будет воспринят в Европе как значительный сигнал о выходе из альянса:

"Это было бы политической ошибкой эпического масштаба, и как только мы откажемся от этой роли, они уже не вернут все вспять. Мы потеряли бы огромное влияние в НАТО, и это было бы расценено как первый шаг к полному выходу из альянса".

Реструктуризация боевых командований происходит на фоне сокращения расходов и персонала в федеральном правительстве США. Администрация Трампа ранее дала понять, что европейские партнеры должны взять на себя больше ответственности за собственную оборону.

Предполагается, что потенциальное решение Штатов по SACEUR может подтолкнуть другие страны НАТО к выбору того, кому придется взять на себя роль командующего силами альянса на континенте.

По словам источников в Пентагоне, в случае отказа США от роли командующего, пять из 11 боевых командований могут быть объединены. Кроме того, план реструктуризации может включать объединение Европейского командования США с Африканским или закрытие штаб-квартиры Южного командования США во Флориде для последующего его объединения с Северным.

Представители оборонного ведомства считают, что это позволит сэкономить деньги за счет сокращения персонала. В случае реализации плана, за первый год удастся сэкономить до 270 млн долларов, что составляет примерно 0,03% от годового бюджета Пентагона.

Предполагается, что потенциальное решение США по силам НАТО в Европе уменьшит американское влияние на континенте. Соединенные Штаты потеряют доступ к ключевым военно-морским и авиационным базам в Италии, Германии, Польше и Испании.

"Когда вы начинаете сокращать возможности штаб-квартиры, которая занимается планированием и разведкой, это только вредит нам. Какой стратегический анализ побудил их к этому? Это произошло настолько рано, что это явно больше попахивает сокращением расходов, чем стратегическим анализом", - сказал отставной офицер армии США Бен Ходжес.

Присутствие военных США в Европе

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп не исключает изменения формата участия США в НАТО. Он рассматривает возможность отказа от обязательной защиты европейских союзников в случае нападения на них, если они не будут исполнять в полной мере обязательства по тратам на оборону.

В начале марта США уведомили своих союзников по НАТО, что намерены отказаться от военных учений в Европе, однако это решение не распространяется на мероприятия, которые запланированы на 2025 год.

Издание WSJ провел анализ относительно того, на что армии Европы способны без США, кроме военных учений. По мнению аналитиков, у европейских стран потенциально достаточно сил, чтобы противостоять России даже без помощи Америки, но у европейцев также есть ряд критических уязвимостей.

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