По мнению Джорджа Эллисона, Европа должна усилить свой военный потенциал и инвестировать в области, которые сейчас поддерживаются США.

НАТО без Соединенных Штатов Америки столкнется с серьезными проблемами в случае вероятного нападения со стороны Российской Федерации. Об этом в своей колонке для Defence Journal пишет военный эксперт Джордж Эллисон.

По его словам, на первый взгляд ответ кажется простым, ведь объединенная военная сила членов НАТО, даже без США, впечатляет - намного превышает ту, которую имела Украина в 2022 году, когда ей удалось остановить и даже оттеснить наступление России.

"Россия, несмотря на свой огромный арсенал до 13 000 танков и более тысячи истребителей, продемонстрировала серьезные недостатки, включая проблемы с логистикой и значительные потери техники. Если Россия не смогла победить Украину, ее шансы против значительно больших и передовых сил НАТО - даже без США - кажутся мизерными", - отмечает автор. Видео дня

Он указывает, что НАТО (за исключением США) имеет более 1,5 миллиона активных военнослужащих по сравнению с 1 миллионом у России.

"Но дело не только в цифрах. Настоящая сила НАТО заключается в его передовых технологиях и в том, насколько хорошо его силы работают вместе. Европейские члены НАТО вложили значительные средства в самолеты нового поколения, высокоточные боеприпасы, самые современные средства электронной борьбы и киберзащиту. Эти инвестиции делают НАТО способным проводить высокоэффективные операции на огромных расстояниях - с чем Россия борется", - говорится в статье.

В то же время, по словам эксперта, НАТО без Соединенных Штатов столкнется с серьезными проблемами - поскольку Альянс в значительной степени полагается на США, в частности, в отношении таких ключевых возможностей, как оперативная разведка, дозаправка в воздухе, противоракетная оборона и тому подобное. Кроме того, эффективное перемещение танков и войск по Европе все еще будет большой проблемой.

"Европа должна усилить свой военный потенциал и инвестировать в области, которые сейчас поддерживаются США. В то же время дипломатические усилия имеют решающее значение для поддержания единства и преданности между членами НАТО. Настоящая сила Альянса заключается не только в его численности, но и в его коллективной решимости. Флот танков, самолетов и кораблей мало что значит, если все знают, что вы не решаетесь их использовать", - резюмирует эксперт.

НАТО - последние новости

В НАТО не видят для себя угрозы от России и Китая. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, корректировать свою ядерную доктрину из-за действий Москвы и Пекина на Западе не планируют.

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